Российский экс-защитник клуба АХЛ «Стоктон Хит» системы «Калгари» Ринат Валиев вернулся в Россию и подписал пробный контракт с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает официальный аккаунт КХЛ в Твиттер.

Хоккеист Ринат Валиев выступает в Северной Америке с 2012 года. На Драфте НХЛ 2014 года был выбрал в третьем раунде «Торонто Мейпл Лифс». С сезона 2015/16 начал выступать за фарм-клуб «Мейпл Лифс» в АХЛ – «Торонто Марлис». В феврале 2018 года был обменян в «Монреаль».

В сезоне-2019/2020 Валиев принял участие в 49 встречах АХЛ за клуб «Стоктон» (фарм-клуб «Калгари»),где забросил две шайбы и отдал 8 результативных передач при показателе полезности «+3» и 28 минутах штрафного времени. Текущий сезон провел без клубной прописки.