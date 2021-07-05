Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему в команде не закрепились два самых дорогих футболиста в истории клуба — полузащитник Гус Тиль (€ 18 млн) и нападающий Педро Роша (€ 12 млн).

«Так бывает. Можно привести примеры, как «Бавария», «Реал», «Барселона» покупали игроков за безумные деньги, а они потом не играли или уходили в аренды. Можно привести пример, как один наш клуб накупил столько футболистов, что из них можно было составить дочернюю команду, и в итоге все ушли бесплатно. Это селекция, тут сложно угадать», — сказал Федун.

По его словам, во время покупки Роша, его поставили в неудобную ситуацию, где каждый требовал от него усиления. Федун отметил, что в это же время у них шли переговоры по одному игроку, с которым в итоге контракт подписан не был.

Леонид Федун также отметил, что очень часто игроки приезжают в Россию заработать денег, после чего с ними возникают проблемы как с Роша:

«Заработал денег, и началось: «Я хочу обратно». Хотели по нему выйти в прибыль: у нас были предложения оттуда — у него там получалось. Но случилась тяжёлая травма, и всё накрылось», — объяснил Федун.

В случае с Гусом Тилем, его хотел заполучить лично Кононов. В 20 лет Гус Тиль стал капитаном «АЗ», был ведущим игроком команды, лидером молодёжных команд, имел прекрасную статистику. Однако после прихода нового тренера в «Спартак» и перестройки системы, Тиль стал не нужен.

По признанию президента «Спартака», ошибкой было отдавать его в аренду в клуб, который боролся за выживание в Бундеслиге: