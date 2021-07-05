«Спартак» обыграл хорватский «Шибеник» в контрольном матче на сборах в Австрии. Красно-белые одолели соперника со счётом 4:2. Голами в их составе отметились Йоррит Хендрикс (35-я минута), Виктор Мозес (45-я), Максим Глушенков (68-я) и Михаил Игнатов (85-я).

«Спартак» играл в следующем составе: Селихов (Максименко, 46), Айртон, Гапонов, Жиго (Кутепов, 46), Рассказов, Бакаев (Игнатов, 46), Мирзов, Мозес (Глушенков, 64), Умяров, Хендрикс, Мелкадзе.

Следующую игру подопечные Руя Витории проведут 11 июля в рамках Кубка Париматч Премьер против «Сочи». Первую официальную игру в сезоне «Спартак» сыграет 24 июля против «Рубина» в рамках 1-го тура РПЛ.