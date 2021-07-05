Швейцарский теннисист и обладатель 20 титулов «Большого шлема» Роджер Федерер включён в список из 116 спортсменов, которые будут представлять Швейцарию на Олимпийски играх в Токио. Ранее Федерер ставил свое участие в Играх под сомнение.

Теннисист Роджер Федерер в 2008 году завоевал золото на Олимпиаде в парном разряде. В2012-м году уже в одиночном разряде Федерер взял серебро Олимпийских игр.

На данный момент Федерер выступает на Уимблдоне. Сегодня экс первая ракетка мира сыграет в четвёртом круге с итальянцем Лоренцо Сонего. Ранее Роджер Федерер обыграл французов Адриана Маннарино и Ришара Гаске, а также британца Кэмерона Норри.