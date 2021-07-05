По сообщению латвийского издания Delfi.lv, накануне погибший 24-летний вратарь сборной Латвии и «Коламбус Блю Джекетс» Матисс Кивлениекс праздновал с одноклубниками День независимости США. Во время устроенного коллективом салюта обломок случайной петарды попал в область сердца латвийского хоккеиста.

Однако по заявлению «Коламбуса», смерть наступила из-за травмы головы, полученной в результате падения:

«С глубокой печалью «Коламбус» сообщает, что наш вратарь Матис Кивлениекс скончался прошлой ночью в возрасте 24 лет в результате трагического несчастного случая. Уроженец Риги получил тяжёлую травму головы при падении. Немедленно был вызван медицинский персонал, но вскоре он скончался», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.

Несмотря на заявление клуба, местное СМИ The Columbus Dispatch утверждает, что смерть молодого голкипера связана с нарушением при эксплуатации фейерверков и петард.