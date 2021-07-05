Двукратный чемпион Европы по боевому самбо российский боец ММА Хадис Ибрагимов дисквалифицирован на пять лет за нарушения антидопинговых правил. ОБ этом сообщает пресс-служба российского антидопингового агентства РУСАДА:

«Всероссийская федерация самбо на основании и во исполнение решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Ибрагимова Хадиса на 5 лет за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в заявлении РУСАДА.

Сообщается, что срок дисквалификации будет отсчитываться с 15 апреля 2021 года.

Самбист Хадис Ибрагимов является бывшим чемпионом промоушена M-1 Challenge в полутяжёлом весе. В общей сложности в ММА он одержал 8 побед и потерпел 4 поражения. В 2010 году Ибрагимов стал чемпионовм Европы по ММА среди спортсменов до 100 кг.

Также 26-летний спортсмен выступал в UFC, где провёл четыре поединка и потерпел четыре поражения. Последний бой Хадис провёл в сентябре 2020 года, проиграв решением судей Данило Маркесу.