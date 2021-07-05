Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла в четвертом круге чешке Каролине Плишковой и выбыла из участия в Уимблдоне. Матч продолжался 1 час 16 минут, счет по партиям — 2:6, 3:6.

Самсонова не сделала ни одного эйса за всю игру, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету Каролины Плишковой 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка при 6 брейк-пойнтах.

Две недели назад Людмила Самсонова взяла первый в карьере титул в Берлине. На данный момент она в шестой раз выступает в основной сетке «Шлема». Ее лучшим результатом считается выход во второй круг Australian Open-2021. Этим поражением Самсонова прервала свою 10-матчевую победную серию, начавшуюся еще в Германии.

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