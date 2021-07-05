Сборная Италии по футболу сегодня, 6 июля, сыграет с командой Испании матч в рамках полуфинала чемпионата Европы 2020.

Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Главным арбитром матче назначен немецкий рефери Феликс Брых. Помогать ему на линиях будут боковые арбитры Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери матча — россиянин Сергей Карасев.

Отметим, Италия в своей группе одержала три победы — над Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В 1/8 финала команда Роберто Манчини сумела пройти Австрию благодаря голам в дополнительное время, а в 1/4 финала сумела обыграть команду Бельгии.

Испания сыграла вничью со Швецией и Польшей, а также крупно обыграла Словакию в группе. Затем испанцы в 1/8 финала обыграли Хорватию, а в 1/4 финала по пенальти прошли Швейцарию.