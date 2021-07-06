Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» начал четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс».

Игра проходит на арене «Белл-центр» в Монреале. После первых трёх матчей серии счёт 3:0 в пользу «Тампы».

Первые две встречи в серии прошли в Тампе, они завершились со счётом 5:1 и 3:1 в пользу хозяев. Затем серия переехала в Монреаль, и «Лайтнинг» удалось одержать победу со счётом 6:3. Эта встреча, в случае победы «Тампы», станет решающей: при счёте в серии 4:0 «Тампа» станет обладателем Кубка Стэнли второй сезон кряду.

Если в этой встрече победу одержит «Монреаль», то в серии будет пятый матч, который состоится 8 июля в Тампе.

В 2020 году «Тампа Бэй-Лайтнинг» обыграла в финальной серии «Даллас Старз» со счётом 4:2.