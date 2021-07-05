В ночь с 5 на 6 июля состоится четвертый матч финальной серии плей-офф между действующим чемпионом НХЛ «Тампа Бей Лайтнинг» и канадским «Монреалем». Встреча может стать решающей для обеих команд в борьбе за Кубок Стэнли. Начало встречи – 3.00 мск.

Предыдущие три встречи финальной серии плей-офф Кубка Стэнли остались за «молниями». Первый матч закончился со счетом 5:1, второй со счетом 3:1, третий — 6:3. Все три игры были взяты «Тампой». В случае поражения «Тампы» в четвертой игре, пятый матч финальной серии плей-офф будет перенесен на домашнюю площадку «молний».

Ранее мэр Тампы Джейн Кастор попросила игроков команды расслабиться перед сегодняшней встречей и позволить «Монреалю» взять хотя бы один матч, чтобы пятая и победная игра прошла для «Лайтнинг» дома.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Яндекс.Эфир и на телеканале «Матч ТВ».