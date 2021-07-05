Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя США Себастьяна Корду и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Игра прошла на 18-м корте Всенглийского клуба лаун-тенниса и крокета и заняла пять сетов. Спортсмены провели на площадке 3 часа и 50 минут. Счёт по партиям 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8 в пользу Хачанова.

На счету Хачанова 17 эйсов за игру, а также 5 двойных ошибок. Из 15 брейк-пойнтов за матч россиянин сумел реализовать десять. У Корды получилось шесть раз подать навылет, также он допустил две двойных ошибки. Из 17 брейк-пойнтов он реализовал девять.

В следующем раунде Карен Хачанов сыграет против представителя Канады Дениса Шаповалова, который в предыдущем круге обыграл испанца Роберто Баутисту Агута.