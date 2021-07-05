В петербургском «Зените» сейчас рассматривают возможность введения специальной зоны «covid-free» на трибунах «Газпром-Арены» во время домашних матчей клуба в сезоне-2021/22.

Комментарий пресс-службы «Зенита» приводит портал Sport24. В клубе отметили, что следят за ситуацией и разделяют общую обеспокоенность по поводу ситуации с распространением коронавируса. «Зенит» готов к возможным мерам, которые предложат власти города после окончания мероприятий в рамках чемпионата Европы по футбол.

«По клубной программе чистоты мы рассматриваем возможность реализации в новом сезоне проекта по созданию абсолютно чистой зоны на трибунах – условные «covid-free» сектора, куда смогут попасть болельщики, документально подтвердившие, что их здоровью и здоровью окружающих ничего не угрожает», – сообщили в пресс-службе.