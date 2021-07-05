Чемпион мира 2018 года в помещении, серебряный призёр ЧЕ-2017 в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко получил четырёхлетнюю дисквалификацию за фальсификацию документов. Кроме того, спортсмена отстранили дополнительно на два года условно за нарушение правил подачи информации о местонахождении. Ранее Лысенко, отстраненного от соревнований в 2018 году, дисквалифицировали до 3 августа 2022 года.

«CAS подтвердил обвинения, выдвинутые Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) против российского прыгуна в высоту Данила Лысенко за многочисленные нарушения антидопинговых правил, в том числе отсутствие информации о местонахождении и вмешательство в процесс управления результатами», — отмечается в официальном сообщении AIU.

Сам Лысенко отказался комментировать это решение, сообщив, что пока не получал никаких документов, связанных с расследованием. При этом спортсмен отметил, что после окончания срока дисквалификации, он готов вернуться в большой спорт.

Напомним, в августе 2018 года Данил Лысенко был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позднее прыгун представил документы, которые гласили, что он не смог пройти контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате совместного расследования AIU с Российским антидопинговым агентством было установлено, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко, а также подделывали документы и объяснительные для AIU.

Впоследствии от дел ВФЛА был отстранен глава агентства Дмитрий Шляхтин, которого позднее дисквалифицировали на четыре года. Ранее AIU сообщил, что подделкой документов занимался тренер Лысенко — Евгений Загорулько.