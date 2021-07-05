Игроки московского «Спартака» будут привиты от коронавируса. Об этом сообщил директор клуба по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.

«Вчера на общем собрании команды Евгений Мележиков объявил, что мы будем проводить общую вакцинацию. Выбор у ребят будет из российских вакцин. Не знаю, есть ли те, кто недоволен. В личных беседах никто недовольства не высказывал», — сказал Фетисов.

Известно, что медштаб команды займется этим вопросом по возвращении в Москву, так как в текущей ситуации, для того, чтобы попадать в заявку на матчи, игрокам и персоналу необходимо быть привитыми. К тому же сейчас из-за отсутствия прививок, у команды возникают сложности с посещением публичных мест и гостиниц.

Фетисов также отметил, что президент клуба Леонид Арнольдович Федун уже привит:

«У нас полностью привит тренерский и медицинский штаб. Это будет касаться всех игроков [..] Не могу ответить, были ли возмущения. Во время собрания все согласились с тем, что это необходимо. Все дали согласие. Будет выбор из российских вакцин», – рассказал Антон Фетисов.

Напомним, «Спартак» отправился на сборы в Австрию 25 июня.