Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев проиграл представителю Венгрии Мартону Фучовичу в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира.

Игра прошла на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Теннисисты провели на корте два часа и 42 минуты. Счёт по партиям 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3 в пользу Фучовича.

На счету Фучовича 9 подач навылет, а также 10 двойных ошибок. Рублёв совершил четыре эйса, а также допустил одну двойную ошибку.

В 2021 году Рублёв и Фучович уже четырежды играли друг с другом, и во всех этих матчах побеждал Рублёв. В общей сложности Рублев в карьере уже пять раз побеждал Фучовича.

В четвертьфинале Уимблдона Мартон Фучович сыграет с представителем Сербии, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.