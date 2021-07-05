Российский легкоатлет, прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за подделку документов, планирует возобновить спортивную карьеру после окончания срока отстранения.

Слова Лысенко цитирует портал агентства ТАСС.

«Я пока никак не могу комментировать решение CAS о моей дисквалификации, так как ещё не получал никаких документов. Но могу сказать определённо, что после окончании срока намерен вернуться в спорт и продолжать дальше прыгать», — заявил спортсмен.

Напомним, сегодня стало известно, что Международный арбитражный суд дисквалифицировал Данила Лысенко за подделку медицинской справки, которой он пытался оправдать пропуск допинг-теста. Спортсмен был отстранен с августа 2018 года. Общий срок дисквалификации составил 6 лет: четыре года отстранения и еще два года условного отстранения.