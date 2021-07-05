Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о возвращении продажи пива на футбольных стадионах в России.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Федун отметил, что продажа пива на стадионах — это один из тех источников дохода, до которых может дотянуться российский футбол.

«Для людей прийти на стадион и выпить пива – хоть какая-то замануха. Когда выпьешь пару бокалов, то и игра смотрится интереснее. Это шутка, конечно же. Важна атмосфера праздника. Пиво на стадионе – это традиция.», — отметил Федун.

По мнению Федуна, помимо прямых инвестиций с этой темой связаны и реклама, и сопутствующие продажи, и проведение мероприятий. «Лишая этого наш футбол, мы все глубже опускаем его в финансовую пропасть», – заявил бизнесмен.