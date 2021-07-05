Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл высказалась о работе Александры Трусовой с Евгением Плющенко и ее возвращении к Этери Тутберидзе.

«Саша Трусова сейчас просто будет натаскивать остальных. Когда она ушла от Плющенко, я её не узнала. Она повзрослела, они много сделали подработки в отталкивании», — отметила Баюл, добавив, что раньше Трусова прыгала с полного конька, но избавилась от преротейшена.

По мнению Баюл, Трусова досталась Плющенко с травмами, и они много времени провели в спортзале, чтобы нарастить мышцы, которые будут держать больные места.

«Если сравнить Щербакову и Трусову на чемпионате мира, это две разные физические подготовки. Анна Щербакова намного физически слабее Саши, я про то, как она выглядела на льду», — отметила Баюл, добавив, что перед Олимпиадой все будет зависеть от тренерского штаба: при умной работе они сохранят лучшее, либо же все «болячки» фигуристки вылезут снова.