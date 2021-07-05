Турецкий «Фенербахче» пока не делал официального предложения петербургскому «Зениту» по трансферу нападающего Артема Дзюбы.

Информацию об этом сообщил корреспондент издания Önce Vatan Gazetesi Экрем Конур в своём «Твиттере».

«По Дзюбе много вопросов. Он хочет продлить контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». Насколько я знаю, официального предложения от «Фенербахче» пока не поступало», – написал Конур.

Ранее турецкое издание Fotomac сообщало о том, что стартовали переговоры «Фенербахче» с петербургским «Зенитом и с самим Артёмом Дзюбой о возможном трансфере, также отмечалось, что турецкий клуб собирался предложить Дзюбе все необходимые условия.

Напомним, Артём Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом России.