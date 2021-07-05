В министерстве спорт Российской Федерации в ближайшее время планируют проанализировать выступление сборной России по футболу на Евро-2020, в частности, работу тренерского штаба.

Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. Его слова цитирует агентство ТАСС.

«Как договорились, в ближайшее время проведём заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба», — сказал Матыцин.

По словам министра спорта, потолки зарплат будут определяться двумя сторонами и жизнеспособно в рамках каждой спортивной федерации.

Напомним, сборная России по футболу заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы 2020, проиграв два матча из трех с разгромным счетом.