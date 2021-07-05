Стало известно, при какой заполняемости трибун планируется проводить матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

Пресс-служба РПЛ сообщает, что руководство Калининградской области разрешило проведение матча в Калининграде.

«Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест», — сказали в пресс-службе, добавив, что зрители матча должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, которые установлены территориальным органом Роспотребнадзора.

«РПЛ опубликует билетную программу матча и сообщит о порядке аккредитации СМИ в ближайшее время», – говорится в заявлении на официальном сайте РПЛ.

Напомним, матч «Зенит» — «Локомотив» за Суперкубок России должен состояться 17 июля.