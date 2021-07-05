Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о ссоре с тренером Татьяной Тарасовой накануне Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

В эфире передачи «ДНК-шоу» на канале «Пятница» Ягудин отметил, что на сборах в Калгари за несколько дней до вылета на игры у него отказала нога.

«Говорю: «Татьяна Анатольевна, нога вновь отказала». Она: «Значит так, что вы мне тут придумываете? Мы с тобой все проверяли. У тебя все в порядке. Прекратите придумывать причины. В случае проигрыша свалите все на бедро», — сказал Ягудин, добавив, что после этих слов послал тренера, а она ответила ему подзатыльником.

«Рука у неё была хорошей, на ней большой перстень. Я на неё в ответ порычал и ушёл. Мы не разговаривали несколько дней. Но потом ещё через два дня вылетаем в Солт-Лейк-Сити. Выступаем, выигрываем», — сказал Ягудин, добавив, что через полгода с ногой случился очередной приступ, и на МРТ выяснилось, что у него практически разрушен сустав.