Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поражении Андрея Рублева в 1/8 финала Уимблдона и вылете с турнира.

В пяти сетах Андрей Рублев проиграл венгру Мартону Фучовичу. Слова Тарпищева цитирует портал «Чемпионат».

«Рублёв начал неплохо — играл в своём стиле. К сожалению, по ходу встречи физически подсел и потерял нить игры. У Андрея не было плана Б — начал больше ошибаться и, как следствие, не нашёл путей к победе», — отметил Тарпищев, добавив, что на траве тяжелее удержать ритм, поскольку мяч отскакивает по-разному и из-за этого возникают проблемы.

«Рублёв точно не разочаровал. Поймите, зависимость от покрытия большая: они ещё не так наиграны на траве, чтобы была стабильная надёжность от начала и до конца. Это надо приобретать», — сказал Тарпищев, подчеркнув, что сейчас можно увидеть лучшие результаты российских теннисистов на траве.