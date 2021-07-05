Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини высказался о грядущем противостоянии со сборной Испании в полуфинале чемпионата Европы 2020.

Слова Манчини цитирует портал «Матч ТВ». «Легче ли будет играть с Испанией, чем с Бельгией? Думаю, что матч будет таким же сложным. Различие в том, что это две команды, которые играют в разный футбол», — отметил тренер, подчеркнув, что команде стоит подготовиться иначе.

«Испания способна создать нам много проблем. Не знаю, как всё будет происходить во вторник вечером, но это точно будет матч, испытывающий наши способности», — рассказал Манчини, добавив, что Испания — это невероятная команда, доказывающая это многие годы. По словам тренера, не так важно, что некоторые позиции занимают молодые игроки, ведь сборная представляет собой отличный коллектив со способным тренером.

Напомним, игра Италия — Испания состоится завтра, 6 июля, на «Уэмбли» в Лондоне.