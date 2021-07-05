Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о том, какого прогресса он достиг в изучении русского языка.

Слова Витории цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Уже прогресс есть. Выучил, как правильно произносятся все имена и фамилии игроков первой команды, через некоторое время выучу также всех из молодежки и «Спартака-2», — сказал Витория, подчеркнув, что это его форма работы, которая ему нравится.

«Рад, что нахожусь в «Спартаке». Пару слов по-русски знаю: лево-право, вперед-назад», — сказал Витория.

Напомним, Руй Витория возглавил «Спартак» летом 2021 года после того, как у клуба закончился контракт с немецким специалистом Доменико Тедеско. До «Спартака» Витория работал в «Бенфике», «Пасуш-де-Феррейра», «Витории» Гимарайнш.