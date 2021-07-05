Международный союз биатлонистов (IBU) прокомментировал ситуацию с долгом Союза биатлонистов России (СБР) по делу об антидопинговых нарушениях.

Слова представителя IBU цитирует агентство ТАСС.

В IBU подтвердили тот факт, что СБР в настоящее время не имеет непогашенных долгов перед международным союзом — вся сумма была выплачена. Возмещение любых платежей, которые связаны с расследованием Макларена и базы данных московской антидопинговой лаборатории LIMS, является частью критериев восстановления СБР в правах.

«Тем не менее изучение BIU базы данных LIMS все еще продолжается, и в будущем могут потенциально возникнуть расходы, которые должен погасить СБР в соответствии с критериями восстановления», – заявили в IBU.