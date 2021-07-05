Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике высказался о полуфинальном матче Евро-2020 против сборной Италии.

Слова Энрике цитирует официальный сайт УЕФА.

«Невозможно добиваться больших успехов в командных видах спорта, полагая, что отдельно взятые игроки важнее команды. Мы больше походим на клубную команду, чем на национальную сборную», — сказал Энрике, добавив, что игроки сборной Испании показали свой уровень на этом чемпионате.

«Не думаю, что обе команды смогут доминировать. У Италии много классных игроков, но самое главное – это настоящая команда», — отметил тренер, добавив, что итальянцы атакуют и обороняются всей командой, в точности, как и испанцы.

«Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах», – добавил Энрике.