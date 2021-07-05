Московский ЦСКА проиграл датскому клубу «Копенгаген» в товарищеском матче на предсезонных сборах в Австрии.

Игра прошла на стадионе «Бад-Татцманнсдорф» и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий «Копенгагена» Расмус Хёйлунн на 31-й минуте встречи. В перерыве встречи исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий сделал семь замен, однако команда так и не смогла сравнять счет.

До этого на сборах ЦСКА обыграл в товарищеских матчах два австрийских клуба — «Винер-Нойштадт» и «Капфенберг».

На сборах в Австрии планируется провести еще один товарищеский матч. На пятницу, 9 июля, запланирован матч ЦСКА против клуба «Адмира Ваккер».