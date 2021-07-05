Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над американцем Себастьяном Кордой в 1/8 финала Уимблдона в пятисетовом матче.

Слова Хачанова приводит аккаунт «Wimbledon Channel» в «Твиттере».

«Трудно объяснить. У меня до сих пор много мыслей в голове – как это возможно, как мы в каждом гейме делали брейк? Но это теннис, что-то происходило не только со мной, но и с соперником», — сказал Хачанов, отметив, что победил тот, кто лучше справился с нервами и эмоциями.

Хачанов подчеркнул, что очень рад своей победе, поскольку поражение в таком матче стало бы для него очень болезненным.

«Это одна из самых важных побед – особенно в этом году. Потому что у меня были упорные матчи, в которых я в итоге проигрывал в решающем сете. И я думаю, что чемпионы проходят такие матчи», — сказал Хачанов.