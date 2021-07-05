Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о запрете Евгении Павловой закидывать винтовку особым способом, который вынес IBU.

Слова Васильева цитирует портал агентства ТАСС.

По словам Васильева, ограничение назревало, поскольку Павлова действительно крутила винтовкой вокруг оси. «Оружие есть оружие, как известно, раз в год и палка стреляет. Об этом ограничении предупреждали, внимательно изучали, и случившееся – это естественное событие», — сказал Васильев, подчеркнув, что ему придётся переучиваться надевать винтовку к новому сезону.

«Сможет ли она переучиться к началу сезона? Вообще никаких проблем. Она себе усложняла жизнь – на то, как она крутит винтовкой, она ещё больше усилий тратит», — отметил Васильев, добавив, что это нужно было сделать давно.