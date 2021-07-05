Аргентинский защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана не будет тренироваться с основной командой клуба и будет набирать форму на сборах с «Зенитом-2».

Информация об этом появилась на официальном сайте петербургского «Зенита».

Маммана отправился в составе «Зенита-2» на предсезонный сбор в Железноводск.

«Защитник сине-бело-голубых будет набирать физические кондиции и спортивную форму вместе с командой Владислава Радимова», – говорится в сообщении на сайте «Зенита».

Напомним, Эмануэль Маммана провёл сезон-2020/21 на правах аренды в «Сочи», после чего вернулся в «Зенит». Маммана выступает за петербургский клуб с 2017 года, он пришел в команду, когда ей руководил итальянец Роберто Манчини. В общей сложности Маммана провел за «Зенит» 41 матч.