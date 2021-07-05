Российский теннисист Даниил Медведев не сумел доиграть матч против представителя Польши Хуберта Хуркача в 1/8 финала Уимблдонского турнира из-за дождя.

Матч проходил на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Игру прервали в середине четвёртого сета. На тот момент, как игру прервали, Медведев вёл по сетам 2:1. Счет в четвёртом сете был 4:3 в пользу Хуркача. Матч на тот момент длился 2 часа и 24 минуты.

Матч были вынуждены перенести на завтра, 6 июля. Теннисисты выйдут на корт в 15:30 по московскому времени.

Отметим, Медведев до этого обыграл в пятисетовом матче Марена Чилича из Хорватии. Хуберт Хуркач сумел обыграть в третьем круге казахстанского теннисиста Александра Бублика.