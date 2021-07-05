Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась со своими подписчиками новым снимком.

Фигуристка выложила в разделе «сторис» снимок с прогулки на катере. На этом селфи спортсменка с головой закутана в темно-синюю ткань.

Подписчики Загитовой восхитились красотой спортсменки. «Принцесса Жасмин», » Очаровательная королева льда», «Красоточка наша», — написали поклонники Загитовой в комментариях в официальном фан-аккаунте спортсменки.

Напомним, в июле Алина Загитова начнёт выступления в роли Людмилы в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Также в роли Людмилы в некоторых спектаклях выступит сама Татьяна Навка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар.