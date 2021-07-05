Сборная Бразилии по футболу на чемпионате мира-2018. Фото: официальный твиттер Конфедерации футбола Бразилии

Сборная Бразилии по футболу на чемпионате мира-2018. Фото: официальный твиттер Конфедерации футбола Бразилии

Сборная Бразилии по футболу начала матч с командой Перу в полуфинале Кубка Америки по футболу 2021 года.

Игра проходит на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос — Энженьян» в Рио-де-Жанейро.

На матч назначена бригада арбитров из Чили. Главный арбитр встречи Роберто Тобар, ему на линиях ассистируют Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис. Резервным арбитром назначен Алексис Эррера из Венесуэлы.

Бразилия в 1/4 финала сумела обыграть Чили с минимальным счетом. Перу по пенальти сумел пройти сборную Парагвая, основное время матча завершилось со счетом 3:3.

В другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Колумбии. Их матч состоится в среду, 7 июля. Финал турнира пройдет 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.