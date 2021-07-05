Швейцарский теннисист, восьмая ракетка мира Роджер Федерер отреагировал на новость о том, что матч Даниила Медведева и Хуберта Хуркача на Уимблдоне будет доигран на следующий день из-за дождя.

Отметим, именно на Федерера попадет победитель матча Медведев — Хуркач в четвертьфинале Уимблдонского турнира.

Слова Федерера с флеш-интервью цитирует портал Sport24. «Хуркач и Медведев будут доигрывать матч во вторник? Это нечестно. Но я был в этой ситуации много раз. Они молодые и смогут восстановиться», — отметил теннисист, добавив, что это не станет проблемой для обоих теннисистов.

Напомним, сам Роджер Федерер прошел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв итальянца Лоренцо Сонего в трех сетах. Матч Медведева и Хуркача был прерван в четвертом сете, Медведев вел со счетом 2:1.