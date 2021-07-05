Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Педри высказался о грядущем матче национальной команды против сборной Италии в полуфинале чемпионата Европы 2020.

Слова Педри цитирует портал «Матч ТВ».

«Здорово быть в сборной, приятно слышать представление «Педри, Испания», но это не главное. Мы — фантастическая команда, и самое важное — это не один игрок, а вся сборная», — отметил полузащитник, отметив, что не нервничает перед матчем с Италией, поскольку просто ждет возможности сыграть.

По словам Педри, все могут увидеть, какой коллектив сложился в сборной Испании. «Обидно, что Сарабия не может сыграть, но, конечно, он хочет оставаться со сборной и поддерживать команду. Думаю, любой на его месте поступил бы так же», — сказал Педри.

Напомним, матч Италия — Испания состоится завтра, 6 июля, в Лондоне.