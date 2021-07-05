Российский футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Карасева и его бригады на чемпионате Европы по футболу 2020.

Слова Федотова цитирует портал «Чемпионат». По мнению эксперта, Данни Маккели — любимчик председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, и получил полуфинал Евро-2020 несмотря на то, что он далеко не лучший судья на турнире, допустивший ошибку в матче Италия — Турция.

По мнению Федотова, лучшими арбитрами турнира стали Бьорн Куйперс, Феликс Брых (несмотря на дерганный матч в 1/8 финала) и Сергей Карасев.

«Что мы имеем? Бриху дают полуфинал, Куйперсу, скорее всего, финал, а Карасёву – ничего, только назначение четвёртым на полуфинал. Так что Карасёв тут просто стал жертвой подковёрных игр. Это, конечно, несправедливо – полуфинал он заслужил», — заключил Федотов.