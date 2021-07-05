Российский футболист, защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос, какое место занял бы «Зенит» в чемпионате России, если бы играл составом без легионеров.

В интервью «Матч ТВ» Круговой сказал: «Все равно первым. Особенно, если представить, что и остальные играли бы без легионеров».

По мнению игрока, даже если бы остальные команды выступали с легионерами в составе, то «Зениту» все равно удалось бы победить в чемпионате России.

«Хотя, конечно, с нашими легионерами проще. В чем-то они по-другому видят футбол. С ними он интереснее. Но мне кажется, мы тоже недалеко отстали», — добавил Круговой.

Напомним, в последнем туре РПЛ в сезоне-2020/21 «Зенит» вышел на матч против «Тамбова» полностью российским составом.