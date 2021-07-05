Главные новости с кортов Уимблдона, футбольных полей и легкоатлетических арен — в традиционном дайджесте главных событий дня за 5 июля от Nevasport:

Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Корду в пяти сетах

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя США Себастьяна Корду и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. Игра прошла на 18-м корте Всенглийского клуба лаун-тенниса и крокета и заняла пять сетов. Спортсмены провели на площадке 3 часа и 50 минут. Счёт по партиям 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8 в пользу Хачанова.

Рублев в пяти сетах проиграл Фучовичу в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев проиграл представителю Венгрии Мартону Фучовичу в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира. Игра прошла на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Теннисисты провели на корте два часа и 42 минуты. Счёт по партиям 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3 в пользу Фучовича.

Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла в четвертом круге чешке Каролине Плишковой и выбыла из участия в Уимблдоне. Матч продолжался 1 час 16 минут, счет по партиям — 2:6, 3:6.

Умер вратарь «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии

Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера Матиса Кивлениекса. Вратарю латвийской сборной было 24 года. На прошедшем Чемпионате мира Матис Кивлениекса принял участие в четырех встречах, где одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.

Российский прыгун в высоту получил 4 года дисквалификации за подделку документов

Чемпион мира 2018 года в помещении, серебряный призёр ЧЕ-2017 в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко получил четырёхлетнюю дисквалификацию за фальсификацию документов. Кроме того, спортсмена отстранили дополнительно на два года условно за нарушение правил подачи информации о местонахождении.