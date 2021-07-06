Сборная Бразилии стала первым финалистом домашнего Кубка Америки-2021. В игре 1/2 финала подопечные Тите с минимальным счётом победили Перу — 1:0. Единственный мяч провёл Лукас Пакета на 35-й минуте встречи.

Команды играли в следующих составах:

Бразилия: Эдерсон — Данило, Маркиньос, Тиагу Силва, Ренан Лоди (Милитао, 85) — Каземиро, Фред (Фабиньо, 89) — Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 85), Пакета, Эвертон (Рибейро, 70) — Неймар.

Перу: Гальесе — Корсо (Лора, 75), Сантамария, К. Рамос (Гарсия Паредес, 46), Кайенс, Трауко (М. Лопес, 46) — Пенья, Тапиа (Тавара, 89), Йотун, Куэва (Ормено, 81) — Лападула.

В финале Бразилия встретится с победителем игры Аргентина — Колумбия, намеченной на 7 июля. Бразильцы являются действующими обладателями трофея, а всего его выигрывали девять раз. 15 побед на счету Уругвая, 14 — у Аргентины, которая не побеждала на континентальном первенстве с 1993 года.

Финальная игра пройдёт в ночь с 10 на 11 июля на «Маракане» в Рио-де-Жанейро.