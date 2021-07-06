«Монреаль» победил «Тампа-Бэй» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2. Счёт открыли «Канадиенс» на 16-й минуте — отличился Джош Андерсон. Барклай Гудроу забросил ответную шайбу на 38-й минуте.

На 49-й минуте российский защитник «Монреаля» Александр Романов вывел команду вперёд, но ровно через 5 минут Патрик Марун перевёл встречу в овертайм.

В овертайме на 63:57 Андерсон оформил дубль и принёс «Монреалю» первую победу в финальной серии. Счёт 3-1 в пользу «Лайтнинг».

Примечательно, что 21-летний Романов проводил всего третий матч в плей-офф НХЛ — этот гол для него стал дебютным в Кубке Стэнли.

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отыграл полный матч, отразив 18 бросков из 21. Форвард Никита Кучеров вышел в первом звене, защитник Михаил Сергачёв — в третьем, но оба не сумели набрать очков результативности.

Пятый матч серии состоится 8 июля на площадке «Лайтнинг».