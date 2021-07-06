Комиссар НХЛ Гари Бэттмен оценил шансы хоккеистов лиги принять участие в Олимпийских играх-2022. Игроки НХЛ приезжали на Олимпиаду регулярно с 1998 по 2014 год, но в 2018-м лиге не удалось договориться с ИИХФ и оргкомитетом, и турнир прошёл без НХЛ-овцев.

По словам Бэттмена, если детали дорожных расходов и страхования будут полностью проработаны, то НХЛ поедет на Олимпиаду.

«Страхование должно включать все риски, включая заражение коронавирусом, что очень сложно оформить», — приводит журналист Джон Мороси в Твиттере слова Бэттмена.

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.