Защитник Серхио Рамос сегодня, 6 июля, должен пройти медицинский осмотр в «ПСЖ», утверждает L’Equipe. 35-летний испанец этим летом покинул «Реал» в связи с истечением срока соглашения.

Ранее в прессе сообщалось, что Рамос подпишет контракт с парижским клубом на два сезона, до лета 2023 года.

Рамос начал карьеру в «Севилье», а в «Реал» перешёл в 2005 году. Всего в составе мадридцев он провёл 671 матч, забил 101 гол и выиграл 22 трофея: пять чемпионатов, два Кубка, четыре Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

В сезоне-2020/21 Рамос пропустил часть матчей из-за травмы, проведя в общей сложности 21 игру и забив 4 мяча.