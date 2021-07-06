Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о травме ноги, из-за которой пропустил чемпионат Европы весной 2021 года.

«Бывают, конечно, такие моменты, когда нет сил, когда не хватает какого-то оптимизма для того, чтобы бороться. Но в этот раз я сразу с самого начала понял, что буду бороться — ещё когда мы ехали в больницу.

У меня нога висела просто как кусок мяса, я не мог ей ни пошевелить — ничего! Она просто висит и всё», — цитирует Далалояна сайт МОК.

Напомним, несмотря на травму, Далалоян вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. В многоборье он будет выступать вместе с Никитой Нагорным, Александром Карцевым и Давидом Белявским. Тренеры огласили состав команды в начале июня.

Олимпийские игры должны были состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год. Соревнования пройдут в период с 23 июля по 8 августа.