Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв входит в число кандидатов на пост наставника национальной команды России, утверждает «Чемпионат» со ссылкой на два источника. Немецкий специалист является одним из трёх кандидатов-иностранцев.

Ранее сообщалось, что в список кандидатов вошли также тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, покинувший в феврале «Марсель».

Отмечается, что РФС вёл переговоры с главными тренерами «Зенита», «Ростова» и «Рубина» — Сергеем Семаком, Валерием Карпиным и Леонидом Слуцким, но все они отказались из-за скоро стартующего сезона в РПЛ.

Лёв входит в штаб сборной Германии с 2004 года. Сперва он ассистировал Юргену Клинсманну, с которым завоевал бронзу домашнего ЧМ-2006. После чемпионата мира Лёв принял команду самостоятельно. Под его руководством немцы выиграли ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017, завоевали серебро Евро-2008 и бронзу ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016. Однако на последних двух турнирах Германия не могла пробиться даже в четвертьфинал. На ЧМ-2018 команда не вышла из группы, а на Евро-2020 вылетела в 1/8 финала от Англии (0:2).

С 2016 года сборной России руководит Станислав Черчесов. На Евро-2020 россияне не вышли из группы. Контракт со специалистом заключён до конца ЧМ-2022.