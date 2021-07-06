Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский не смог повторить рекорд Алека Коннела по количеству побед подряд над «Монреалем». В четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли «молнии» потерпели поражение от «Канадиенс» со счетом 2:3 в овертайме.

Таким образом, победная серия Василевского в играх с «Монреалем» оборвалась на 11 встречах с учетом регулярного чемпионата НХЛ. Андрей стал третьим игроком в истории лиги, которому удалось выиграть 11 матчей кряду против «Канадиенс».

До рекорда Коннела Василевскому не хватило всего одной победы. Голкипер «Оттавы Сенаторз» в 1925-1927 годах обыграл «Монреаль» 12 раз подряд. Затем достижение повторил Турка Брода из «Торонто Мэйпл Лифс».

Напомним, счет в серии сократился до 3-1 в пользу «Тампы», следующая игра состоится в четверг, 8 июля, и начнется в 03:00 мск.