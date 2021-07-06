Федерация фигурного катания Канады огласило состав сборной на следующий сезон.

В список вошли по три одиночника и одиночницы, четыре спортивные пары и пять танцевальных дуэтов.

Мужчины : Киган Мессинг, Нам Нгуен, Роман Садовский;

: Киган Мессинг, Нам Нгуен, Роман Садовский; Женщины : Эмили Босбэк, Элисон Шумахер, Маделин Скиза;

: Эмили Босбэк, Элисон Шумахер, Маделин Скиза; Пары: Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, Эвелин Уолш/Трент Мишо, Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, Лори-Анн Матте/Тьерри Ферлан;

Танцы на льду: Пайпер Гиллес/ Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен, Марджори Лажуа/Захари Лага, Кэролайн Сусис/Шейн Фирус, Хейли Сейлс/Николас Вамстикер.

Напомним, пара Джеймс/Рэдфорд образовалась лишь в апреле текущего года. Ранее Ванесса выступала в паре с Морганом Сипре в составе сборной Франции. После того, как партнер оказался в центре сексуального скандала и был обвинен в педофилии, пара завершила карьеру. Затем Джеймс решила продолжить выступление с Рэдфордом, который выиграл предыдущую Олимпиаду с Меган Дюамель.