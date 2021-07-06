Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе».

Как сообщаетAS, президенты испанских клубов провели встречу в Мадриде, в рамках которой обсудили возможное трансферное сотрудничество.

Новый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас на протяжении пяти лет (2016-2021) возглавлял «Хетафе». Он хочет забрать в стан «летучих мышей» нескольких игроков из своего предыдущего клуба. Однако финансовое положение «Валенсии» не дает возможности делать приобретения, поэтому клуб предлагает включать в сделки своих футболистов. Одним из кандидатов на обмен стал Черышев.

Напомним, российский хавбек присоединился к «Валенсии» в 2018 году, его действующее соглашение рассчитано до следующего лета. Ранее Черышев выступал за «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».