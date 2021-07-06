Московский «Локомотив» сегодня, 6 июля, может объявить о подписании контракта с Ральфом Рангником, сообщает Sport24.

63-летний специалист войдет в руководство «железнодорожников». Ранее он работал главным тренером в «РБ Лейпциг», «Шальке» и «Хоффенхайме». В апреле Рангник посетил Москву, чтобы познакомиться с «Локомотивом» и инфраструктурой клуба.

Стоит отметить, что ранее Рангника называли одним из возможных преемников Йохахима Лёва у руля сборной Германии. Также интерес к специалисту проявляли несколько европейских клубов, в числе которых итальянский «Милан».

Напомним, в минувшем сезоне «Локомотив» во главе с Марко Николичем занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах.