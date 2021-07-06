Предсезонный турнир Кубок Париматч Премьер будет проходить без зрителей. Соревнования состоятся в Москве в период с 10 по 18 июля.

Как сообщает пресс-служба «Химок» в «Твиттере», местные власти запретили проведение матчей с болельщиками в связи с эпидемиологической ситуацией в столице и Московской области.

Трансляции матчей в прямом эфире зрители могут посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Напомним, участниками турнира станут четыре клуба РПЛ: подмосковные «Химки», казанский «Рубин», московский «Спартак» и «Сочи».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 23 июля. В первом матче встретятся «Ростов» и московское «Динамо».